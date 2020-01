Tante offerte low cost per arredare casa

Riarredare casa può essere un problema, soprattutto quando il budget che si ha a disposizione non è elevatissimo. Basta però dare un’occhiata a Mondo convenienza, un catalogo ricco di offerte di ogni tipo, per trovare tutto ciò che si sta cercando, senza dover spendere un occhio della testa.

La camera da letto low cost

Lo sconto del 10% sugli arredi delle camere da letto è disponibile fino a metà febbraio, conviene quindi affrettarsi. Proprio questo tipo di articoli sono tra i prodotti di punta dell’azienda. Per chi ha un budget contenuto è infatti possibile trovare l’intero arredo per la camera da letto a partire da cifre intorno ai 500 euro, con uno sconto totale dell’IVA fino ad aprile 2020, più un ulteriore sconto del 10%. La camera da letto Donatella, comprensiva di letto, comodini, armadio da 240 cm di larghezza e cassettiera costa, grazie agli sconti, 464 euro, nella variante bianca con armadio dotato di specchio a tutta altezza e letto comprensivo di materasso. Per i clienti più esigenti è possibile anche scegliere tra tanti colori differenti, modificare l’ampiezza dell’armadio o completare la stanza con ulteriori elementi di arredo. Il tutto a prezzi decisamente imbattibili.

Armadi a prezzi imbattibili

Non sempre è necessario sostituire tutti i mobili disponibili in camera da letto, per questo il nuovo volantino di Mondo Convenienza propone anche interessanti sconti sulle armadiature. Insieme con le camere da letto gli armadi di questa azienda sono tra i prodotti preferiti dalla clientela. Questo grazie ai prezzi competitivi, alla qualità elevata e alle grandi possibilità di personalizzazione. L’armadio Sirio, nella versione da 274 cm di larghezza, costa solo 298 euro, nei colori quercia bianco, olmo bianco e olmo naturale. Fino al 19 aprile su tutta la linea di armadi è disponibile lo sconto dell’IVA, questo è il momento giusto per creare una cabina armadio o per sostituire le armadiature della camera da letto. Il volantino propone anche armadi angolari, in modo da adattare il mobile a qualsiasi stanza.

Il letto comodo rende la notte più tranquilla

Sono molti coloro che ogni notte riposano in un letto antiquato, che li fa svegliare con un leggero mal di schiena, o che non permette di dormire bene. Per evitare questo tipo di problema la soluzione migliore sta nel sostituire il letto; spesso infatti le doghe di sostegno sono la parte che si rovina prima di qualsiasi altra, rendendo difficile il sonno. Grazie alle offerte disponibili anche online è oggi possibile acquistare un nuovo letto con cifre abbordabili per chiunque. Il modello Stone matrimoniale, con pratico contenitore, costa 344 euro, grazie allo sconto IVA; nella versione in similpelle il costo è di 295 euro, scontati a partire dal prezzo di catalogo di oltre 350 euro. Stiamo quindi parlando di offerte eccezionali, da cogliere al volo. Sul volantino è possibile trovare tantissimi modelli di letto, in vari colori e materiali, per poter accontentare qualsiasi cliente. A parte sono disponibili anche i materassi, visto che non sempre tale elemento del letto deve essere sostituito.