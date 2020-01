Incidente sulla tangenziale sud di Torino, grave una 23enne di Moncalieri

Brutto incidente, poco dopo le 17.30 di oggi, venerdì 31 gennaio, sulla tangenziale sud di Torino.

Lo scontro è avvenuto tra gli svincoli di La Loggia e Moncalieri, coinvolgendo tre vetture. Probabile che l'alta velocità e un sorpasso azzardato abbiano causato la carambola, anche so sono ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale, le ragioni del sinistro.

La peggio l'ha avuta una ragazza di 23 anni, residente a Moncalieri, che era alla guida di una Alfa Romeo MiTo che si è ribaltata: la giovane è stata portata al Cto con l'elisoccorso. In ospedale anche un altro giovane che viaggiava su un veicolo coinvolto nel sinistro: per fortuna, nessuna delle due persone è in pericolo di vita, anche se hanno riportato ferite importanti.

Per oltre un'ora è stata chiusa la corsia di destra per facilitare l'opera dei soccorsi.