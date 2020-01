FCA, vertice con la Regione. Cirio: "Confermato il Piano: piena occupazione dal 2022, 2 miliardi su Mirafiori e Grugliasco e tre centri direzionali tra Torino, Usa e Francia"

"La fusione per 11 mesi non produrrà alcun tipo di effetto, al vaglio delle istituzioni in Europa. Poi diverrà effettiva, con un nome nuovo, che però non interesserà i marchi già consolidati (come Maserati) e mentre nessuno stabilimento sarà chiuso, i centri direzionali saranno tre: uno negli Usa, uno in Francia e uno in Italia, a Torino". Il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, sintetizza così alcuni degli elementi centrali emersi dal confronto in Regione tra gli esponenti del Consiglio e FCA, sul futuro del settore automotive nostrano.

Il Governatore ha aggiunto ancora: "FCA aveva annunciato piena occupazione nel 2021, con una coda nel 2022 e con tutti coloro che sono in cassa integrazione reintegrati al lavoro. Il Piano è stato confermato nei tempi, così come i 5 miliardi di investimento, di cui 2 su Torino, tra Mirafiori e Grugliasco. Si lavorerà al restyling e ai nuovi motori, con la 500 elettrica a Mirafiori e gli ibridi a Grugliasco. La 500 elettrica è già uscita dagli stabilimenti, stanno girando camuffate per le nostre strade per i collaudi e sarà lanciata entro il 2020".