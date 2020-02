“Carlevè ed Turin”, in città oltre un mese di festa per grandi e piccini: il programma

Più di un mese di festa, di appuntamenti, eventi e sfilate. Dal 1 febbraio al 8 marzo torna il Carnevale Torinese. Anche quest’anno una serie di appuntamenti allieteranno grandi e piccini, in merito alla funzione sociale riconosciuta dall’art. 1 della Legge 337/68 delle Attività Spettacoli Viaggianti.



Il “Carlevè ed Turin” è promosso, patrocinato e sostenuto dalla Città di Torino, dalla Città Metropolitana di Torino e dalla Regione Piemonte, con l’organizzazione dell’AGIS ANESV, il coordinamento e la collaborazione della Pro Loco Torino e del Comitato Manifestazioni Torinesi.



Centro delle manifestazioni è il grande Luna Park alla Pellerina che ospita oltre 120 attrazioni dove ogni anno sono protagoniste giostre ad alta tecnologia che, insieme alle giostre più tradizionali, offrono qualità e divertimento. Parte integrante del Carlevè ed Turin è la tradizionale “Fiera dei Vini” con i migliori stand enogastronomici.



Come sempre ci sarà la sfilata dei Carri Allegorici che, insieme alle altre manifestazioni in programma, attrae sempre un folto pubblico a conferma di quanto i torinesi siano particolarmente legati alle tradizioni carnevalesche e tutte le manifestazioni sono a titolo gratuito per la cittadinanza.



“Anche quest'anno” - ricorda Il Presidente Nazionale della ANESV Servizi Massimo Piccaluga - “nonostante le grosse difficoltà economiche e di bilancio, dobbiamo prendere atto che il Comune di Torino, grazie all’interessamento ed alla disponibilità dell'Assessore allo Sport e Tempo Libero Prof. Roberto Finardi, si è prodigato affinché restassero immutate le iniziative folkloristiche legate al Carnevale che hanno visto il concorso di centinaia di migliaia di cittadini. Le iniziative folkloristiche creeranno una parentesi di allegria e ringraziamo l’Assessore allo Sport e al Tempo Libero che ci consente di mantenere il tradizionale appuntamento con questa Festa che sicuramente anche quest’anno sarà ben accolta dai torinesi che potranno assistere alla sfilata dei carri allegorici e delle bande musicali in costume".



Innanzitutto tutti i martedì per agevolazione sociale nei confronti delle famiglie e dei cittadini, la frequentazione delle giostre convenzionate sarà possibile al prezzo di

1 e/o 2 Euro.



Domenica 2 Febbraio è prevista la sfilata di Apertura del Carnevale Torinese con Bande, Majorettes e Figuranti. Ritrovo e partenza da Piazza Castello ore 14.30, con il seguente percorso: Via Garibaldi, Piazza Statuto, Via San Donato, Corso Appio Claudio, arrivo al Parco Pellerina Luna Park di Carnevale e Fiera dei Vini.



Domenica 9 Febbraio invece si terrà la Carnival Street Parade - Sfilata di Bande e Personaggi in Maschera con il seguente percorso: ritrovo e partenza da Piazza Castello alle ore 14.30, Via Garibaldi, Piazza Statuto, Via San Donato, Corso Appio Claudio, arrivo al grande Luna Park della Pellerina e Fiera dei Vini. A tale sfilata potranno partecipare anche gruppi famigliari in maschera.



Sabato 15 Febbraio, presso il Parco della Pellerina, dalle 14.30 si svolgerà la festa del "carnem levare" (dal latino “eliminare la carne" poiché anticamente indicava l’ultimo giorno, il martedì grasso, in cui la si poteva mangiare prima del periodo di astinenza e digiuno della Quaresima) con la Grande sfilata dei carri allegorici e maschere folkloristiche che si svolge al Parco della Pellerina percorrendo il controviale di Corso Regina Margherita lato Pellerina, snodandosi poi lungo il controviale di corso Lecce, corso Appio Claudio e terminando all’angolo con corso Bernardino Telesio. Alla grande sfilata parteciperanno carri allegorici e gruppi storici con bande musicali e majorettes, con la presenza delle maschere ufficiali di diversi Comuni e gruppi folkloristici appiedati, con l'immancabile partecipazione di Gianduja e Giacometta, le maschere ufficiali del Carnevale Torinese. In caso di condizioni atmosferiche avverse la Sfilata sarà effettuata Sabato 22 Febbraio 2020 con gli stessi orari e percorso.



Il Luna Park nei giorni feriali è aperto dalle 15 alle 19 e dalle 21 alle 24, nei festivi, invece, gli orari sono: 10.30-13; 14.30-24.