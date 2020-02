Inaugurato l'anno giudiziario a Torino. Il pg Saluzzo: "Massimo rigore per i reati d'odio"

"È sotto gli occhi di tutti che questi reati siano in aumento - ha aggiunto Saluzzo - in pochi mesi i negazionisti sono aumentati da poche unità a quasi il 16%. Come potrebbe essere altrimenti in un Paese nel quale autorevoli esponenti delle istituzioni e della politica eccitano gli animi, additano singoli individui alla pubblica esecrazione, si misurano con giganti della storia, fatti e persone, irridendoli? Vi è stata una escalation, nell'ultimo mese, di episodi simili, accompagnati dalla raffigurazione di segni di ispirazione neofascista e nazi-fascista".

"Invito i procuratori della Repubblica a esercitare con il massimo rigore, il controllo e la repressione di fenomeni come i reati di odio razziale, religioso e di negazione, che rischiano di perdere le tracce della nostra storia di resistenza, costituzionale e repubblicana ed il nostro senso per la libertà, l'eguaglianza e il rispetto della dignità altrui". Cosí il procuratore generale di Torino Francesco Enrico Saluzzo, che stamattina è intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario parlando degli ultimi episodi verificatisi a Mondovì e Torino.

Poco prima, ad aprire la giornata di interventi era stato il presidente della Corte d'Appello Edoardo Barelli Innocenti, che è tornato a parlare dell'omicidio di Stefano Leo, ucciso ai Murazzi da Said Mechaquat, che avrebbe dovuto trovarsi in galera. "È stato un anno difficile per la Corte d’Appello, investita nella primavera scorsa da una tempesta mediatica che si è poi molto ridotta sul piano pratico. L’episodio ha messo in luce un problema della società contemporanea: il rapporto con l’informazione giudiziaria".

E ancora: "I processi veri si fanno nelle aule di giustizia e non sulla stampa o in televisione, bisogna dire no a linciaggio e gogna mediatica per qualsiasi soggetto che ha il diritto di non essere giudicato nella pubblica piazza ma nelle sedi competenti”. Il presidente della Corte d'Appello ha poi parlato dell'arretrato giudiziario, nonostante il trend positivo che ha visto un numero di processi definiti tra il 2018 e il 2019 di 8.663 fascicoli, superiore ai 6.797 nuovi procedimenti aperti.