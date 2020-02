"Storie di affido" presentato martedì prossimo alla Scuola Holden

Il volume “Storie di affido” - raccolta di testimonianze di persone che a vario titolo hanno vissuto l’affido siano esse famiglie di origine, affidatarie o operatori - racconta, come in un puzzle, questa esperienza nella sua interezza.

L’affido è caratterizzato proprio da questa tridimensionalità: nuclei affidatari e d’origine, in cui i primi scelgono di accompagnare un bambino per un periodo di tempo, mentre gli altri ‘crescono’ per essere pronti a riaccogliere il proprio figlio in una situazione più serena e operatori sociali, sanitari e di giustizia che quotidianamente li affiancano. Un impegno corale che mette al centro il bambino, in cui queste tre componenti devono sempre essere tenute contemporaneamente in considerazione con l’obiettivo della ricomposizione dei legami e degli affetti.

“Se ciò non si verifica i percorsi che ne derivano non funzionano” sottolinea Sonia Schellino, Vicesindaca e Assessora al Welfare della Città di Torino. “Oggi l’affido viene rappresentato in modo molto discordante dalle norme di legge che lo prevedono e dall’esperienza quotidiana delle famiglie coinvolte e dei servizi sociali che insieme si muovono nel solco da queste dettate – continua Schellino -. ‘Storie di affido’ vuole restituire una immagine autentica di questa esperienza con l’auspicio non solo di raccogliere nuove disponibilità, ma anche di sviluppare un diverso approccio culturale dell’intera società in materia”.

La Città di Torino, in collaborazione con la Scuola Holden e il sostegno dalla Fondazione CRT, presenterà “Storie di affido”, curato da Mattia Garofalo e Dario Honnorat, con prefazione di Fabio Geda, martedì 4 febbraio alle ore 18 nel General Store della Scuola Holden, in via Borgo Dora 49.

Nel corso dell’incontro, che sarà concluso dalla Sindaca Chiara Appendino, oltre a testimonianze dirette e letture, è prevista anche la presentazione di un videoclip della rappresentazione teatrale realizzata dai giovani” affidati” guidati dagli attori dell’Associazione Wanderlust Teatro.

Interverranno inoltre rappresentanti dell’associazionismo delle famiglie affidatarie e delle comunità di accoglienza per minori, dell’Autorità Giudiziaria Minorile e l’Assessore regionale ai Bambini Chiara Caucino.