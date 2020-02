"Biblionotte per studiare", a Nichelino la Biblioteca Arpino aperta fino a mezzanotte

Quanti studenti a pochi giorni da un esame si trovano a dover aumentare il tempo da dedicare allo studio ma non hanno un posto dove studiare? Quanti studenti lavoratori hanno solo la possibilità di studiare di notte ma non sanno dove farlo? A Nichelino si è provato a dare una risposta a questi interrogativi

Lunedì 3 febbraio, alle ore 18 nella biblioteca civica Giovanni Arpino di via Turati, sarà inaugurato il nuovo servizio "Biblionotte per studiare" che partirà poi martedì 4. Ad accompagnare l'ianugurazione ci saranno alcune letture del gruppo "A.a.a. Lettori cercansi" con l'accompagnamento musicale a cura di "Associazione Artemusica".

Il nuovo servizio permetterà l'apertura notturna delle aule studio della biblioteca dal martedì al giovedì in orario 19.30 - 24. In pratica le aule studio resteranno aperte anche dopo l'orario di chiusura dell'Arpino. Il servizio sarà gestito in convenzione con la neonata associazione Kairos (parola greca che nell'antichità significava “momento opportuno”), formata da quattro giovani che negli anni scorsi hanno svolto il servizio civile a Nichelino: Giorgia Di Fazio, Giorgia Riccobono, Enrico Baglione e Daniele Garoglio.

"Con "Biblionotte" intendiamo andare incontro alle esigenze degli studenti che la sera non hanno un posto dove studiare - dice la direttrice della biblioteca nichelinese Loredana Pilati - Ora potranno rimanere in biblioteca". Nichelino sarà uno dei pochi Comuni a garantire delle aule studio serali e gratuite: "grazie all'impegno dei nostri ex civilisti, partiamo con questo servizio sperimentale che riteniamo possa essere molto utile per chi prepara un esame universitario o un concorso", afferma l'assessore alla Cultura Michele Pansini.

I ragazzi di Kairos sono prontissimi. "Volevamo proseguire la collaborazione con la Città di Nichelino avviata con il servizio civile - dice Giorgia Di Fazio - L'idea di aule studio serali ci è sembrata ottima, e quindi abbiamo deciso di costituire l'associazione Kairos con cui gestiremo il nuovo servizio".