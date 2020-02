Aperte le iscrizioni a Pagella Non Solo Rock 2020

Per partecipare è necessario essere residenti o domiciliati/e in Torino o Città Metropolitana, non aver compiuto i 23 anni d’età all’atto dell’iscrizione, con almeno un o una componente che deve frequentare le scuole superiori di Torino o Città Metropolitana.

La Città di Torino lancia anche la sezione Fuori Concorso dedicata alle esibizioni di gruppi e solisti/e che propongono Cover / Tributi / Classica composti da ragazzi/e under 23 anche senza componenti frequentanti le scuole superiori.

Pagella Non Solo Rock si inserisce a pieno titolo nel quadro delle politiche rivolte alle e ai giovani creativi/e della nostra città con l’obiettivo di sostenere e promuovere la produzione culturale e la musica dal vivo.