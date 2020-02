Porta Nuova, un ricercato di 41 anni fermato dalla polizia ferroviaria

Un quarantunenne italiano destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Ravenna nel gennaio 2020, per una pena residua di 4 mesi per il reato di ricettazione, è stato fermato dalla polizia ferroviaria di Torino presso la stazione di Porta Nuova.

L’uomo, a seguito di un malore, era stato prontamente soccorso al binario 1 e, dopo essersi ripreso, era andato in escandescenze: per questo era stato accompagnato presso gli Uffici di Polizia del Settore Operativo. Sottoposto ai controlli di rito era risultato destinatario di un ordine di carcerazione, oltre ad avere a carico numerosi precedenti di polizia. L’individuo, pur di sottrarsi all’arresto, ha opposto resistenza, scalciando e spintonando ripetutamente gli agenti che, una volta riportatolo alla calma, lo hanno poi accompagnato presso la locale Casa Circondariale e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L'uomo è dunque stato denunciato in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale.