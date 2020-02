Trofarello, giovane scappa da una comunità e viene ritrovata lungo i binari del treno

L’hanno trovata in stato confusionale mentre camminava lungo i binari della tratta Torino–Genova, tra le stazioni di Cambiano e Trofarello. Per questo, una ragazza di 22 anni è stata avvicinata dalla Polfer e accompagnata presso gli uffici di polizia. Dagli accertamenti è risultata essersi allontanata da una Comunità che cura il disagio giovanile, in provincia di Torino. Lì, al termine delle verifiche del caso, è stata riaffidata al personale di quella struttura.

Un’altra situazione di disagio sociale è stata risolta grazie agli operatori Polfer che hanno rintracciato una minorenne fuggita da Asti e recatasi a Torino a bordo di un treno regionale. La dettagliata descrizione fornita dai famigliari della giovane ha permesso al personale di Porta Nuova di intercettare la giovane all’arrivo nel capoluogo. La ragazza è stata immediatamente riaffidata alle cure dei familiari.