Fca, arriva il Bonus contrattuale per i risultati 2019 ai dipendenti: circa 1350 euro in busta a febbraio

Alcune realtà del Gruppo hanno registrato un miglioramento dei risultati rispetto allo scorso anno. Nel complesso, a tutti i dipendenti di FCA in Italia sarà erogato mediamente un premio leggermente superiore al 6% della retribuzione di riferimento, che corrisponde a circa 1.350 euro medi. "Si tratta inoltre di una cifra - quella del bonus - che anche quest’anno beneficerà della tassazione agevolata del 10% prevista per il salario variabile e sarà pagato a fine febbraio", dicono i sindacati "firmatari" di Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione quadri.





"La media ponderata dei premi, circa 1.350 euro, è più alta quindi dei circa 1.250 euro dell’anno scorso - proseguono i sindacati -. Tutti gli stabilimenti del gruppo hanno risultati sostanzialmente stabili o in aumento, con Teksid e Comau in forte crescita".



La media ponderata dei premi in CNHI ammonta a circa 900 euro, in netto aumento rispetto ai circa 750 euro dell’anno scorso. La media ponderata in Marelli è pari a 1.826 euro, quindi ben più alto dei circa 1.000 euro dell’anno scorso.



Meno positivo il commento di Edi Lazzi, segretario di Fiom Cgil Torino: "A nostro avviso il premio per le lavoratrici e i lavoratori dovrebbe essere quello di azzerare la cassa integrazione, che in molti casi gli fa perdere annualmente fino a quattro volte in più del valore annunciato oggi. A nostro avviso il premio dovrebbe consistere nel far rientrare permanentemente a lavorare le persone per terminare di farle essere "cassintegrati di professione". A nostro avviso il premio dovrebbe consistere nell'impegno concreto da parte di Fca di portare a Torino altri modelli di auto in grado di saturare entrambi gli stabilimenti presenti nel nostro territorio. Questi si che sarebbero ottimi premi per le lavoratrici e i lavoratori, il resto rischia di essere un fantastico specchietto per le allodole".