Burioni a Torino per parlare di coronavirus, omeopatia e fake news in medicina

Da tempo, ormai, si dibatte sul tema dell’omeopatia, disciplina priva di comprovata efficacia terapeutica; eppure succede tuttora che in Italia taluni ospedali e ambulatori venga praticata lasciando i pazienti non solo disorientati, ma anche disinformati, con il rischio di poterli confondere e indurre a rinunciare (o rimandare) cure di reale efficacia.

A questo si lega, più in generale, il tema delle fake news in ambito medico che, spesso, prolificano in modo incontrollato in piattaforme come il Web, portando potenzialmente a gravi conseguenze come l’autodiagnosi o a scelte terapeutiche errate.

Inoltre, a fronte degli ultimi fatti recenti, si parlerà anche di coronavirus, sintomi, incubazione, come si trasmette e come difendersi. Per fare chiarezza su questi argomenti, il Centro Medico Diagnostico di Torino (CeMeDi), struttura del gruppo sanitario Lifenet Healthcare, ha deciso di organizzare un incontro aperto al pubblico dal titolo “Omeopatia e fake news in medicina”, che si terrà il prossimo 11 febbraio a partire dalle ore 17 presso CeMeDi in Corso Massimo D’Azeglio 25 a Torino.

Alla tavola rotonda parteciperanno in qualità di relatori Daniele Banfi, giornalista scientifico, Fondazione Umberto Veronesi e La Stampa, Roberto Burioni, professore dell’Università San Raffaele e direttore scientifico di Medical Facts e Gianni Nardelotto, CEO CeMeDi. Moderatore dell’incontro sarà Gianluigi Nuzzi.