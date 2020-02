A Nichelino ennesimo caso di anziano truffato da falsi tecnici del gas

La tecnica ormai è nota: farsi aprire la porta di casa fingendosi tecnici del gas piuttosto che dell'energia elettrica (per non parlare dei casi di finti carabinieri), convincere il proprietario della necessità di mettere in sicurezza soldi o preziosi, in vista di imminenti lavori o di un guasto da riparare con urgenza e poi, approfittando della minima distrazione, filare via con il bottino.

L'ennesimo caso di anziano, spesso solo in casa, truffato nella cintura sud di Torino si è registrato in via Massimo D'Azeglio a Nichelino. Solita scusa e persone molto convincenti sono state fatte entrare in casa da un pensionato che ha poi portato allo scoperto i suoi preziosi, oro e gioielli. A quel punto i malviventi hanno convinto la vittima della necessità di mettere al sicuro i propri averi per evitare il rischio di rovinarli.

Quando l'uomo ha messo in un sacchetto catenine e ori, i truffatori lo hanno distratto e invitato ad andare a controllare in un'altra stanza, portandosi via tutto e dileguandosi in un baleno. All'anziano non è rimasto altro da fare, dopo aver scoperto la truffa, che chiamare i carabinieri per denunciare l'accaduto.