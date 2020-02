Eroina purissima nascosta in cantina: arrestato un operaio di 43 anni

Ha nascosto in cantina quasi 3 kg di eroina purissima e circa 28mila euro in contanti. Un nigeriano di 43 anni, operaio con regolare permesso di soggiorno, è stato arrestato dalla squadra mobile di Torino. I poliziotti hanno fatto irruzione a casa dell'uomo, nel quartiere San Paolo, trovando in cantina un sacco nero contenente la droga, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e i contanti, nascosti in buste di plastica.

"All'ingrosso la sostanza stupefacente ha un valore di 100mila euro - spiega il dirigente della squadra mobile Marco Martino - ma non è chiara la provenienza. L'ipotesi è che il 43enne sia solo una pedina nello scacchiere, una sorta di custode della droga". Negli ultimi sei mesi la polizia ha sequestrato 106 kg di cannabinoidi, 30 kg di cocaina e 4,4 kg di eroina.