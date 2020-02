Pedinavano i corrieri e rubavano la merce in consegna: due arresti a Torino

I carabinieri della Compagnia San Carlo di Torino hanno arrestato due uomini di 56 e 59 anni che pedinavano i corrieri e durante le soste per la consegna della merce aprivano il portellone del furgone per derubarli.

I due sono stati sorpresi subito dopo aver rubato tre scatoloni contenenti capi di abbigliamento da un furgone adibito alla consegna della merce in diversi negozi del centro città, già recuperata e consegnata ai legittimi proprietari. La perquisizione nell'auto dei due ladri, condotta dalla moglie di uno di loro, denunciata per favoreggiamento, ha permesso di sequestrare cinque confezioni di colla cianoacrilica, impiegata per inibire il funzionamento delle serrature dei mezzi, e una chiave per bulloni.