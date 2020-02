Settimo Torinese: cartelli con simbolo SS, nel mirino i servizi sociali

Cartelli con il simbolo delle SS e contro i servizi sociali sono comparsi sui muri e sulle cassette postali di Settimo Torinese. L'episodio è già stato denunciato dai carabinieri, che indagano sull'accaduto ipotizzando il reato di diffamazione. In particolare, un foglio è stato incollato nella cassetta postale del giornale locale "La Nuova Periferia" riportante la seguente scritta: "SS SERVIZI SOCIALI Settimo Torinese come Bibbiano, i bambini non sono business, PROTEGGIAMOLI". Da quanto si apprende, la doppia S è vergata con un carattere particolare, quasi a indicare l'organizzazione paramilitare nazista.

Durissimo il commento di Marco Grimaldi, Liberi Uguali Verdi: "È un tale mix di ignoranza, malafede, violenza e sfregio alla memoria che non si può nemmeno commentare".