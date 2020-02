Negozianti contro la psicosi Coronavirus: "Non si trasmette per via alimentare". Ma sono una quindicina i cinesi in isolamento a Torino [VIDEO]

Ma la realtà è che, nonostante i 3,5 milioni che vanno ogni giorno in fumo a livello italiano, non esiste connessione tra questi locali e il rischio contagio. "Il Coronavirus non si trasmette per via alimentare - dice Maria Caramelli, responsabile Neuroscienze e Cel dell'istituto zooprofilattico sperimentale Piemonte -. È inutile evitare i ristoranti e il cibo cinese perché non c'è alcun rischio. Anche perché ogni virus è ucciso da qualunque cottura".

E mentre Torino prende le necessarie misure di prevenzione, non si registrano casi sospetti. Anzi, sono circa 15 le persone cinesi rientrate dalla Cina e che - volontariamente - hanno scelto di isolarsi in casa per il periodo necessario alla quarantena. Altre persone sono attese nei prossimi giorni di rientro dall'Oriente.

"La comunità cinese ha dimostrato grandissimo senso civico perché ci hanno contattato per capire come fare. Paradossalmente siamo più tranquilli nel dare rassicurazioni sui cinesi che abitano qui anche rispetto agli italiani che sono stati in Cina e sono ritornate poi in Italia. Dobbiamo dare informazioni corrette e essere attenti ma non ci troviamo in una situazione di reale pericolo e speriamo di non trovarci", commenta Roberto Testi direttore del Dipartimento di prevenzione dell'Asl Città di Torino.