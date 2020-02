Allontanamenti, a Settimo volantini che associano i servizi sociali alle SS: audizioni in Commissione sulla proposta Caucino

“Dopo 'Juden hier' e il ritorno delle scritte antisemite sulle porte di casa, ecco sdoganato il simbolo delle SS naziste come se fosse un macabro gioco” - commenta il Capogruppo di Liberi Uguali Verdi Marco Grimaldi, in relazione alla comparsa, a Settimo, di volantini contro i servizi sociali con il logo delle SS. - “E per cosa poi? Per associare i servizi sociali operativi a Settimo alla vicenda di Bibbiano e da lì alle Schutzstaffel tedesche” - prosegue Grimaldi. - "È un tale mix di ignoranza, malafede, violenza e sfregio alla memoria che non si può nemmeno commentare".

Questi fatti di cronaca si verificano mentre la Commissione Sanità della Regione audisce le “associazioni rappresentanti le famiglie che hanno segnalato casi di abuso e maltrattamento sui minori, di allontanamento dai nuclei famigliari di appartenenza e della collocazione in comunità o affido”, in previsione della discussione sul disegno di legge Allontanamenti Zero.