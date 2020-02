Cidiu, 48 anni di storia e prospettive future: "Attenzione all'ambiente e nuove tecnologie" [VIDEO]

Durante la mattinata vi è stato poi spazio per gli interventi di Luca Derosa , presidente di Cidiu Spa e di Marco Scolaro , AD di Cidiu Spa. Nei momenti di dibattito e confronto, di fronte a una sala gremita e a una platea molto interessata all’argomento, sono intervenuti anche esperti come Sandro Baraggioli , Presidente Confservizi Piemonte, Sergio Foà , Professore ordinario di Diritto amministrativo nell'Università degli Studi di Torino, Paolo Romano , Presidente Smat e gli avvocati Francesca Mastroviti e Mario Ravinale .

I sindaci del territorio, invece, hanno ribadito l'importanza di cooperare con un'azienda come Cidiu. Francesco Casciano, sindaco di Collegno, ha dichiarato: "Il Cidiu ha rappresentato la capacità di guardare oltre e fornire servizi essenziali per i cittadini. Abbiamo risposto ai bisogni del territorio e guardiamo al futuro con la capacità di avere visioni strategiche e fornire nuovi servizi: sappiamo che l'attenzione ambientale è di fondamentale importanza per le zone come la nostra". Roberto Montà, sindaco di Grugliasco, ha invece sottolineato il grande valore rappresentato dall'azienda che fornisce servizi essenziali: "Presentiamo un libro importante di Marco Lo Bue, che ha lavorato molto sul territorio all'interno di Cidiu. La società pubblica che gestisce i servizi essenziali come acqua, rifiuti ed energia è un valore". Andrea Tragaioli, sindaco di Rivoli, si è invece concentrato sulla grande eredità raccolta dopo 48 anni di storia di Cdiu: "Fondamentale il rapporto tra amministrazioni e Cidiu, 48 anni di storia vogliono dire tante figure che negli anni si sono susseguite per creare questo consorzio. Oggi i Comuni raccolgono una grande eredità".