Convegno per indagare in profondità le motivazioni del bullismo

Venerdì 7 febbraio, in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, la Città metropolitana di Torino organizza il convegno “Passa la palla. Cura delle relazioni e delle reti sociali”. Si svolgerà nell’auditorium della sede di corso Inghilterra dalle 14 alle 17, e sarà aperto dai saluti istituzionali della consigliera metropolitana con delega all’istruzione Barbara Azzarà, dell’assessore all’istruzione della Città di Torino Antonietta Di Martino e del sindaco del Comune e della Città metropolitana Chiara Appendino. Ha assicurato la sua presenza il ministro dell’istruzione Lucia Azzolina.

Il convegno nasce dalla consapevolezza che proprio lo sviluppo e la cura delle relazioni fra le persone, a maggior ragione in un sistema complesso e articolato come quello scolastico, sono il miglior antidoto alle manifestazioni di intolleranza e, a volte, di odio, che rendono drammaticamente difficile la vita dei ragazzi più deboli. Senza dimenticare che anche il bullo è un soggetto in forte difficoltà, di cui è necessario occuparsi se si vuole dare una soluzione vera al problema della prevaricazione.