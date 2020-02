International Day of Women and Girls in Science: gli incontri di Talent Garden a Torino

"Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla, se non la loro intelligenza” disse Rita Levi Montalcini.

Martedì 11 febbraio si celebra l’International Day of Women and Girls in Science, una giornata speciale, in cui tutto il mondo festeggia con iniziative ed eventi le ragazze e le donne che lavorano nel campo della tecnologia e della scienza per rafforzare l’idea di inclusività e pari opportunità nel mondo del lavoro tecnologico.

Talent Garden, la più grande piattaforma in Europa di networking e formazione per l’innovazione digitale nata in Italia nel 2011, celebra le donne e lo straordinario contributo che apportano all’interno del mondo tech promuovendo incontri a Torino, Milano e Roma per approfondire il tema e raccontare storie di donne di successo.

A Torino, Talent Garden Fondazione Agnelli ospita Girls Tech - No gender gap in tech, un appuntamento all’interno di Torino Digital Days, organizzato da Synesthesia (www.synesthesia.it) con interventi di donne coinvolte nel mondo STEM, con un focus particolare sul contrasto al gender gap, per un futuro più rispettoso per tutti.