"Perfetti sconosciuti": il film dei record arriva sul palcoscenico con la prima regia teatrale di Paolo Genovese

Dopo il successo cinematografico che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, “Perfetti sconosciuti” arriva sul palcoscenico. A firmare la regia teatrale è Paolo Genovese, che per la prima volta porta a teatro la sua celebre storia sull’amicizia, l’amore e i segreti nascosti dietro la facciata della vita quotidiana.

Sul palco del Teatro Alfieri, il 6 e 7 novembre, un cast d’eccezione: Dino Abbrescia, Alice Bertini, Paolo Briguglia, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Cristina Pellegrino e Valeria Solarino. Le scene sono firmate da Luigi Ferrigno, i costumi da Grazia Materia, le luci da Fabrizio Lucci.

Il gioco della verità che svela le nostre vite segrete

"Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata e una segreta". Con questa frase simbolo si apre la storia di un gruppo di amici che, durante una cena, decide di cimentarsi in un “gioco della verità”: mettere i propri cellulari sul tavolo e condividere messaggi e telefonate in arrivo con tutti i presenti. Un gesto solo in apparenza innocuo che innesca una spirale di rivelazioni, confessioni e tradimenti, trasformando l’incontro conviviale in un lucido specchio delle relazioni contemporanee.

Genovese rilegge per la scena la sua commedia corale con uno sguardo nuovo, restituendo il ritmo brillante e la tensione emotiva del film che ha ispirato remake in oltre venti paesi. Il teatro diventa così lo spazio ideale per rimettere al centro il rapporto diretto tra pubblico e attori, in un gioco di verità che tocca ciascuno di noi.

INFO

Teatro Alfieri

Piazza Solferino 4, Torino

Giovedì 6 e venerdì 7 novembre 2025, ore 20.45

Info e biglietti: www.teatroalfieritorino.it – www.ticketone.it