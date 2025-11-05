Villarbasse, un incontro sulla valorizzazione ambientale della collina morenica

Venerdì 14 novembre alle 21, a Villarbasse a Palazzo Mistrot (via alla Fonte 8), è in programma l’incontro "Collina Morenica: proposte di valorizzazione ambientale", organizzato da Villarbasse in Cammino e Pro Loco, con il patrocinio del Comune di Villarbasse.

Sono in programma gli interventi di Luca Anselmo (Dipartimento Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Università di Torino) su "I boschi: la gestione sostenibile a supporto della biodiversità", Maria Beria (presidente associazione fondiaria La Chiara di Usseglio) su "Associazioni Fondiarie: una risposta comunitaria all’abbandono e al frazionamento fondiario", Simona Bonelli (Dipartimento Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Università di Torino) su «Prati, giardini e zone marginali; l’importanza della biodiversità" e del Coordinamento per la salvaguardia della collina morenica su "Azioni concrete per la tutela della Collina Morenica e la valorizzazione delle attività produttive".