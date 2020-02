Atc, Sacco (M5S): "Debiti regionali, ballano 21 milioni. I numeri di assessore e agenzie non corrispondono"

"Debiti della Regione Piemonte nei confronti delle ATC: i conti della Giunta non tornano. Interrogata in merito, l'assessore Caucino ha comunicato che ammonterebbero a circa 12 milioni. Invece le Agenzie per la casa (Nord, Sud e Centrale) hanno comunicato ben altri numeri, complessivamente 33,2 milioni di euro che mancherebbero nelle casse delle tre Agenzie per la Casa". Lo spiega il consigliere del M5S in Regione, Sean Sacco.

"Per quanto Riguarda ATC Piemonte Centrale (Provincia di Torino) secondo la Giunta mancherebbero circa 6 milioni, ma i vertici aziendali hanno comunicato formalmente un ammanco di 13,3. Stesso discorso per l'ATC Piemonte SUD (Asti, Alessandria, Cuneo) dove all'assessorato risultano da pagare 4 milioni mentre per l'azienda 5,7. La situazione più grave riguarda l'ATC Piemonte NORD (Biella, Vercelli, Novara, Vco) dove a fronte di 1,8 milioni comunicati dall'assessorato, all'azienda risultano non pervenuti oltre 14 milioni di euro. Complessivamente, fra tutte le ATC, ballano 21 milioni, mica noccioline".

"Tutti questi dati sono ufficiali e messi nero su bianco, da una parte provengono dall'assessorato alla Casa e dall'altra sono stati comunicati dalle ATC in seguito ad un nostro accesso agli atti. Cittadini piemontesi e inquilini delle case ATC meritano trasparenza, vogliamo vederci chiaro. Per questo abbiamo chiesto un'audizione in seconda Commissione di tutti gli amministratori dei tre enti regionali insieme ai rispettivi responsabili contabili".