Quali sono i migliori linguaggi orientati ad oggetto?

Quando si parla del modo di programmare, e con questo ci si riferisce comunemente a quello che viene chiamato paradigma, e che si basa sulla gestione degli oggetti, si fa riferimento alla programmazione orientata agli oggetti (OOP in inglese).

Questo tipo di programmazione, che viene anche definita strutturata,deriva dalla più vasta gamma di linguaggi di programmazione orientati agli oggetti, utilizzati attualmente per progettare applicazioni e software di diverso tipo.

La POO è stata la rivoluzione degli anni '80 e ha portato ad una nuova visione del mondo della programmazione, fornendo un approccio diverso ai linguaggi procedurali tradizionali. La programmazione orientata agli oggetti ha introdotto, infatti, un nuovo modo di organizzare il codice di un programma, raggruppandolo per oggetti appunto, che sono singoli elementi che contengono più funzioni e informazioni.

Al giorno d'oggi, la programmazione delle applicazioni per i dispositivi mobili o lo sviluppo del web non sarebbe possibile senza questo tipo di programmazione.

I migliori linguaggi di programmazione orientati agli oggetti

Per considerare un linguaggio di programmazione come "orientato agli oggetti", devono essere soddisfatte diverse condizioni. In primo luogo, deve supportare oggetti, che devono avere associati altri tipi o classi di oggetti e che queste possano ereditare gli attributi da una classe superiore, detta anche superclasse.

Esistono attualmente numerosi linguaggi di programmazione orientati agli oggetti tra cui possiamo evidenziare: C++, Objective C (che è il linguaggio di programmazione principale per Mac OS X, iOS), Java, Ruby, Visual Basic, Visual C Sharp, Perl, Smalltalk, PHP o Python.

C ++ e Java sono i due linguaggi di programmazione orientati agli oggetti più comunemente usati. C++ è riconosciuto a livello mondiale come uno dei linguaggi di programmazione multiparadigma ed è utilizzato nella creazione di sistemi operativi, utility, librerie. Java è il linguaggio che sta alla base di molti siti Web e applicazioni per telefoni cellulari ed è fondamentale per il buon funzionamento di Internet. Pertanto, quando si desidera accedere a un corso di programmazione di questo tipo, è necessario tenere sempre presente che è bene conoscere entrambi i codici, soprattutto perché questi due linguaggi possono essere impiegati nella produzione di diverse applicazioni.



Molto importante è JavaScript, uno dei linguaggi di programmazione più importanti, che viene usato, secondo i dati, dall' 80% degli sviluppatori. Il vantaggio principale di JavaScript è dato dai numerosi framework che supporta è per il suo grande potenziale nel migliorare l'esperienza dell'utente sul web. È sicuramente un linguaggio leggero, possiede una piattaforma multipla e assai strutturato e orientato agli oggetti e agli eventi.

Non meno popolari sono Python, utilizzato per la creazione di applicazioni generiche (giochi, etc), nell'informatica scientifica e nei big data, PHP, che è open source ed è ampiamente utilizzato, poiché può essere incorporato in HTML. Il codice, infatti, viene eseguito sul server, genera l'HTML e lo invia al client. Ma accanto a questi linguaggi più noti, ne esistono altri più specifici come ADA, incentrati soprattutto sulla sicurezza e utilizzati per applicazioni che rientrano nel campo della difesa, delle compagnie aeree, ecc.

Vantaggi della programmazione orientata agli oggetti

La programmazione orientata agli oggetti presenta alcuni importanti vantaggi per il programmatore. In primo luogo quello della modificabilità: in questo tipo di programmazione è facile aggiungere, modificare o eliminare sia oggetti che funzioni. Questo è assai importante perché consente al programmatore di aggiornare in modo assai semplice ed efficace i programmi.

In secondo luogo, è più semplice la gestione degli errori: quando si programma con questo tipo di linguaggio, è più facile individuare la causa nel caso in cui si verifica un errore e il vantaggio sta proprio nella modularità, che consente una maggiore possibilità di risoluzione dell'errore stesso. Potendo suddividere i problemi in parti più piccole, infatti possono essere risolti in modo indipendente e individuare gli errori potenziali che potrebbero verificarsi in futuro.

Un altro vantaggio è il lavoro di gruppo: risulta più facile lavorare in gruppo grazie alla cosiddetta funzione di incapsulamento, che consente di poter godere della possibilità di ridurre al minimo la possibilità di duplicare le funzioni, nel caso in cui più persone lavorano sullo stesso oggetto contemporaneamente.

Unitamente alle tre funzioni precedentemente individuate, è collegata anche la possibilità di creare una singola classe e condividere molte delle sue proprietà con più sottoclassi. Questa possibilità consente di risparmiare molto lavoro, questo perché quando si effettua una modifica in una determinata classe, tutte le sottoclassi adotteranno automaticamente la stessa modifica.

Un altro vantaggio è la riduzione dei costi di programmazione. Questo avviene, in particolare modo, quando si lavora su grandi progetti. In questo caso la OOP riduce i costi di programmazione poiché i programmatori possono godere del vantaggio di utilizzare il lavoro realizzato da altri colleghi, risparmiando ore nello sviluppo del progetto.

Questa possibilità è data dal fatto che, la programmazione orientata agli oggetti permette la creazione di librerie e la condivisione o il riutilizzo di queste in altri progetti simili e non.