A Torino weekend di proiezioni per "Too short to wait"

Continua “l’invasione” di corti nella sala Il Movie (via Cagliari 40/e a Torino) con un ricco weekend di proiezioni per TOO SHORT TO WAIT - anteprima Spazio Piemonte, la rassegna dedicata al cinema breve che è preludio della nuova edizione del Glocal Film Festival di Torino che si terrà dal 12 al 16 marzo al Cinema Massimo MNC.

Protagonisti di Too Short To Wait sono gli iscritti a TORINO FACTORY - contest di video teaser per filmmaker under 30 e alla sezione SPAZIO PIEMONTE - sezione competitiva riservata alle opere piemontesi sotto i 30’, questi ultimi si sottoporranno al giudizio del pubblico e delle curatrici di Spazio Piemonte Chiara Pellegrini e Roberta Pozza per accedere alla rosa di 20 titoli che approderà al prossimo Glocal. I corti selezionati si contenderanno il PREMIO TORÈT Miglior Cortometraggio (1.500 €), il Premio ODS - Miglior Attore, Premio ODS - Miglior Attrice e Miglior Corto d'Animazione assegnati dalla giuria di professionisti del campo, oltre ai premi speciali dei partner Cinemaitaliano.info, Scuola Holden, Machiavelli Music, Seeyousound International Music Film Festival - Premio Vecosell Miglior Videoclip, il Premio Miglior Corto Scuole e il Premio del Pubblico. La selezione dei corti di Torino Factory è invece affidata al direttore artistico del contest, Daniele Gaglianone.

La giornata di sabato si apre alle 17.30 con il blocco ART&MUSIC, sezione che ai cortometraggi affianca i videoclip; sul grande schermo le visioni che arricchiscono brani come Fumo negli occhi di Paolo Spaccamonti con le suggestive immagini del regista e artista torinese d’adozione Donato Sansone; Caribù del progetto musicale-artistico torinese Kajar con la regia di Lorenzo Goria e Luca Brusa; Stolen dei Blume firmato da Alessio Nicastro e Correre di Protto dei registi Bruno Ugioli, Riccardo Menicatti e Stefano D'Antuono.

Alle 19.30 la categoria COMEDY si apre con il corto fuori concorso Booktrailer Lanterna magica dell’Istituto Romolo Zerboni di Torino frutto di un laboratorio realizzato in collaborazione con l’Associazione Piemonte Movie. Nello stesso blocco Fulmini e Saette di Daniele Lince, con la partecipazione dell’attrice Carolina Crescentini; e Cabu Cabu 011 di Matteo Silvan, menzione speciale al COFFI - CortOglobo Film Festival e Best supporting actor a Gianni Bissaca al Caorle Film Festival.

Protagonista alle 21.30, per il terzo appuntamento di CORSI CORTI. PICCOLE STORIE DI CINEMA, uno dei principali registi attivi a Torino, DAVIDE FERRARIO, che dialogherà con i partecipanti raccontando la propria esperienza anche attraverso la proiezione del suo primo lavoro Non date da mangiare agli animali (1987) in cui figurano tra gli interpreti l’attrice Mariella Valentini e Chris Cooper (futuro premio Oscar come Miglio Attore in Il ladro di orchidee di Spike Jonze). A seguire, DRAMA tra i quali spicca Balotelli di Riccardo Banfi e Morr Ndiaye, incontro di due solitudini che si proteggono a vicenda, pluripremiato al 17° MonFilmFest; About Chameleon di Guglielmo Loliva - girato a Roma -, dove i fratelli Greta e Lucio sono chiamati ad affrontare le richieste del testamento del padre per accedere al patrimonio e Sarino, girato a Firenze da Valerio Filardo e ambientato in un campo di prigionia nazista nel 1944.

L’ultima giornata di TOO SHORT TO WAIT 2020, DOMENICA 9 FEBBRAIO, inizia alle 15.30 con TORINO FACTORY, con i 9 video-teaser iscritti alla nuova edizione anticipati dai 2 corti vincitori dell’edizione 2019: Manuale di storie dei cinema di Stefano D'Antuono e Bruno Ugioli e Selene di Sara Bianchi.

Alle 17.30 nuovo appuntamento DOC in cui segnaliamo La sostanza delle nuvole di Remo Schellino, sulle donne di Paroldo, custodi di racconti e ricordi del mondo contadino e pastorale; La cattedra del contadino di Davide Sordella, Miglior documentario al Cuneo Film Festival, girato a Cervere e ispirato all’opera di un parroco che, negli anni ‘70, contrastò lo spopolamento della zona creando una scuola per i contadini per valorizzare il prodotto locale, il porro; e Di acqua, di fuoco e quello che resta di Matteo Ninni, in cui le parole del giovane artista della Val Vigezzo, Gabriele Cantadore, raccontano una montagna che sta perdendo i propri ritmi naturali.

Si continua alle 19.30 con DRAMA, che si apre con Il carnevale della vita di Laura Aimone, storia di battaglie intime sullo sfondo di quelle che da secoli caratterizzano la sfilata eporediese, con un cameo di Leo Gullotta. Da segnalare anche Hotel Roma di Marco Iannuzzello ambientato nell’estate del 1950 a Torino dove, nelle ore precedenti al suicidio, Cesare Pavese incontra due proiezioni di sé stesso fra i corridoi dell’Hotel Roma dove mise prematuramente fine alla sua vita e Giorno di gloria di Federico Mottica, premio per il miglior interprete a Giorgio Cantarin (che nel 1997 vesti i panni del piccolo Giosuè in La vita è bella di Roberto Benigni) al Roma Film Corto.

Alle 21.30 nell’ultimo appuntamento di CORSI CORTI. PICCOLE STORIE DI CINEMA, Too Short To Wait apre le porte a BRILLO, il primo festival a Torino dedicato al video mapping, promosso dall’associazione torinese Azimut. Il video mapping, tecnologia multimediale che consente di proiettare luci e video su superfici reali, è una delle arti performative più suggestive e spettacolari dell’ambito visuale e digitale contemporaneo. A raccontare BRILLO saranno Davide Robaldo e Fabrizio Vespa di Azimut e il vincitore del festival 2019 Akasha Visual Art.

A seguire DRAMA, tra gli altri Tu es toujours là? girato a Pontedera da Cristina Ki Casini, vincitrice nel 2016 del PREMIO TORÈT Miglior Cortometraggio con Tra le dita; Unfolded di Cristina Picchi, ritratto di un’anima sospesa tra nuove opportunità e Confessione di Nicholas Bombana, nostalgia di un passato irrecuperabile, con la partecipazione dell’illusionista, conduttore e autore televisivo Marco Berry.