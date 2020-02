“I Sabati di AAPRA Onlus”, domani appuntamento con 'Stare bene in acqua fa stare bene'

La Carta Europea dello Sport definisce lo sport come “qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, abbia per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”.

Il movimento in acqua è da sempre sinonimo di benessere e salute. Le proprietà intrinseche dell’acqua sono l’arma vincente della ginnastica in acqua per eccellenza: il nuoto. Proprio grazie all’azione ridotta della forza di gravità molti esercizi proposti in acqua consentono di svolgere attività motorie di enorme importanza sia dal punto di vista atletico che da quello terapeutico e preventivo.

Ogni gesto motorio è controllato perché l’azione può essere svolta senza eccessive velocità, poiché è l’acqua stessa ad impedire traumi e distorsioni. La persona in acqua riesce sempre ad eseguire il movimento o l’esercizio richiesto in condizioni di assoluta sicurezza, incrementando la propria mobilità articolare e affinando, allo stesso tempo, le capacità di percepire e riconoscere la posizione del proprio corpo nello spazio o lo stato di contrazione dei propri muscoli.

I risultati riscontrati in questi anni sono descritti in una ricerca che verrà presentata nel corso dell’incontro organizzato da AAPRA Onlus, nell’ambito de “I Sabati di AAPRA Onlus”, intitolato “In dialogo con l’acqua: relazione ed emozioni. Il programma di nuoto “Sensibility Swimming per vincere la paura dell’acqua e trarre beneficio psico-fisico dal contatto con essa”. L’appuntamento è per domani, sabato 8 febbraio, alle 10, al Centro incontro di via Lessona 1 a Torino, in collaborazione con la Circoscrizione 4.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti (Segreteria: segreteria@aapra-onlus.it, 331.2867028).

Danilo Mollari condurrà i presenti alla (ri)scoperta di una relazione speciale: l’unione tra corpoacqua-mente. Sarà una sorta di ritorno alle origini da dove (ri)partire per costruire le basi di una nuova consapevolezza del proprio essere e fare e di una nuova esperienza di benessere.