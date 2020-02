Consiglio comunale di Volpiano, modifiche alle scadenze Tari

Il Consiglio comunale di Volpiano, nella seduta di giovedì 6 febbraio, ha proceduto alla surroga del consigliere dimissionario del Movimento 5 Stelle Davide Raso con Alessandra Stella, prima esclusa della lista alle ultime elezioni comunali.

L'assemblea ha inoltre approvato alcune modifiche alla bollettazione della Tari (tariffa rifiuti), conseguenti alle nuove norme approvate a livello nazionale. Per il 2020 le scadenze del tributo sono fissate al 31 marzo, 31 maggio, 30 settembre e l'ultima (con successiva bollettazione) nel mese di dicembre, con l'importo calcolato, per le prime tre rate, al 75 per cento dell'ammontare del 2019, e per la quarta rata con il 25 per cento della somma prevista per il 2019 e il conguaglio a saldo per l'anno 2020.

Infine, il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità una determinazione a sostegno del piano straordinario per la lotta alla cimice asiatica, insetto che sta cagionando gravi danni all'agricoltura (180 milioni di euro soltanto in Piemonte) e contro il quale si stanno sperimentando interventi di tipo biologico utilizzando predatori naturali come le vespe; a tal proposito è stato rinnovato l'invito alla popolazione, promosso dalla Regione Piemonte, a segnalare la presenza di colonie numerose di cimici asiatiche affinché possano essere catturate per i protocolli di sperimentazione.