Cantieri in corso: chiuse le provinciali 61 e 590 di Issiglio e della "Val Cerrina"

Sono in corso gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza e sistemazione morfologica della parete rocciosa sovrastante la Sp. 61 di “Issiglio” nel tratto compreso fra il km 2+300 e il km 2+800. Le operazioni di disgaggio avranno inizio alle 08,00 di mercoledì 12 e proseguiranno fino alle 18 di venerdì 14 febbraio 2020. Il tratto stradale sarà chiuso al traffico per tutte le tipologie di utenti. Se sussisteranno le condizioni di sicurezza la Sp. 61 sarà lasciata aperta nella fascia oraria notturna dalle 17.30 alle 8 del mattino successivo.

Per consentire la pulizia del sedime stradale della sp. 590 della “Val Cerrina” nei giorni 11 e 12 febbraio 2020 dalle ore 9,00 alle ore 17,00 il tratto fra il km 3+380 e il km 4+280 sarà chiuso al transito per tutte le categorie di utenti, con deviazione su percorso alternativo adiacente e parallelo (ex Ss. 590 tratta comunale).

La percorribilità delle strade è aggiornata e consultabile alla pagina

http://www.cittametropolitana.torino.it/viabilita/percorribilita_strade/modifiche_viabilita.shtml