Lutto nel mondo della sanità piemontese per la scomparsa del dott. Nicola Giorgione

Cordoglio del mondo sanitario piemontese per la scomparsa del dott. Nicola Giorgione, direttore sanitario dell'Ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Nato ad Ariano Arpino nel 1957 e laureato in Medicina e Chirurgia e Specializzato in Igiene e Medicina Preventiva, ha ricoperto numerosi incarichi nella sanità piemontese e non solo.

Tra questi si segnalano quello di Direttore Sanitario d'Azienda del CTO- CRF – ICORMA di Torino (dal 16.01.2001 al 15.08.2004 e dal 01.12.2005 al 30.03.2003), di Direttore Sanitario d'Azienda dell'Istituto Nazionale Tumori IRCCS di Napoli ( al 16.08.2004 al 31.05.2005), di Direttore Sanitario Aziendale dell'ASL di Asti (dal 01.03.2007 al 31.10.2011), di Commissario pr<wbr></wbr>ima e a seguire di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria (dal 01.11.2011 al 30.04.2015).

Dal 2015 ricopriva l'incarico di Direttore Sanitario dell'Ospedale San Giovanni Bosco e da pochi giorni era stato nominato coordinatore delle direzioni ospedaliere aziendali.

“Alla famiglia – scrivono in una nota congiunta Regione, Asl Città di Torino e le altre aziende sanitarie locali del territorio - vanno le più sentite condoglianze da parte di tutti coloro che hanno avuto l'occasione di lavorare insieme e di conoscere le sue grandi doti professionali e umane”.