Terribile incidente in corso Lecce, auto si schianta contro ambulanza: 3 feriti [VIDEO e FOTO]

Un terribile incidente si è verificato poco prima delle 12:30 in corso Lecce angolo via Giacomo Medici: una Stilo grigia è andata a sbattere violentemente contro un’ambulanza del 118 proprio all’incrocio tra il corso e la via.

Il botto è stato fortissimo, così come la paura: le due vetture hanno divelto alcuni arredi della banchina che separa i due sensi di marcia di corso Lecce. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, una della Croce Rossa e due della Croce Verde, i vigili del fuoco, la polizia municipale e i carabinieri. I feriti sono tre, tutti quanti in condizioni non gravi: trasportati all’ospedale Martini, sono entrati in Pronto Soccorso con un codice verde. Tra di loro vi sono anche alcuni operatori del 118, che viaggiavano sull’ambulanza.

La dinamica non è ancora chiara ed è al vaglio della Squadra Infortunistica della polizia municipale. Entrambe le vetture sono praticamente distrutte nella parte anteriore: nella Fiat Stilo l’airbag è completamente esploso. Tante le persone che si sono fermate a bordo della strada, preoccupate per il terribile incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. I carabinieri prima e la polizia municipale poi hanno gestito il traffico, consentendo ai soccorritori di operare in sicurezza. Corso Lecce è rimasto chiuso in direzione corso Regina, rallentamenti in tutta la zona.