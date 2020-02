Ivrea, travolge e uccide donna che attraversa la strada: 28enne indagata per omicidio stradale

E' indagata per omicidio stradale la ragazza che ieri sera ha travolto due donne - di cui poi una è deceduta - che attraversavano le strisce pedonali in via Guglielmo Jervis ad Ivrea. La 28enne è originaria di Banchette.

A perdere la vita Maria Nappo, 75enne delle stesso paese del circondario eporediese. La vittima due anni fa era rimasta vedova a causa di un incidente analogo: il marito era morto mentre attraversava la strada a Pavone Canavese.

Restano gravi le condizioni dell'altra donna investita, la nipote Maria Guidetto di 39 anni. Dipendente del comune di Strambino, attualmente si trova ricoverata all'ospedale di Ivrea.