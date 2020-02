Torino, aggredisce e ferisce commerciante perché pretende di non pagare il sacchetto di plastica: arrestato

Ha chiesto un sacchetto di plastica, ma non volendo pagarlo ha minacciato e aggredito il titolare e il commesso di un negozio. E' accaduto negli scorsi giorni in via Leinì 3, a Barriera di Milano, all'interno del negozio Euro Bangla Store.

Protagonista della vicenda A.S., marocchino di 28 anni in Italia senza fissa dimora, arrestato dai Carabinieri per rapina aggravata.

Lo straniero, dopo aver colpito il commerciante, prima di scappare ha mandato in frantumi la vetrina del negozio con una spranga di ferro e rubato 600 euro dalla cassa.

Durante la fuga ha perso il telefono cellulare, ma poco dopo -tornando per riprenderselo - ha trovato i carabinieri del Nucleo Radiomobile che lo arrestano che hanno fatto scattare le manette ai polsi per il 28enne.