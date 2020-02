Investe un anziano e poi fugge, dopo alcune ore si costituisce ai carabinieri

Dopo aver investito un 85enne in corso Moncalieri, in preda al panico fugge via ma dopo alcune ore ora si costituisce ai carabinieri.

Protagonista una donna che, al volante della sua vettura, è stata protagonista di un incidente per il quale ora rischia di essere denunciata. L'anziano investito è stato trasportato in codice rosso al Cto.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della polizia municipale, che hanno deviato il traffico sulla corsia che scendeva verso Moncalieri. Inevitabili lunghe code e disagi alla circolazione, a seguito di quanto avvenuto.