Al GruVillage appuntamento con One love More dance

Prosegue per il terzo anno la collaborazione tra il GruVillage e il Seeyousound, il primo festival cinematografico in Italia a tematica musicale la cui VI edizione si terrà dal 21 febbraio all'1 marzo 2020. Una collaborazione nata del 2018 grazie alla volontà di GruVillage di non disperdere la grande quantità di immagini e di suoni che, a ogni edizione, va a comporre l’Aftermovie di chiusura del Festival.



Per celebrare l’unione tra queste due realtà torinesi, venerdì 14 febbraio, Le Gru si trasformerà nel grande palcoscenico di un’imperdibile festa. SYS ❤ GruVillage è un’anteprima del Festival di Film a tematica musicale e un omaggio alla festa degli innamorati firmata Project-TO nella quale musica elettronica e composizioni originali eseguite dal vivo interagiscono in modo magico con elementi visivi anch’essi eseguiti in tempo reale durante il live set.



Dalle ore 18 alle ore 21, Project-TO presenterà Live In Love: un’immersione di suoni e immagini in un’ambientazione originale e del tutto inedita per la Piazza Nord di Le Gru eseguita interamente dal vivo dal collettivo artistico formato da Riccardo Mazza (sound) e Laura Pol (video). Tra sonorità eteree e ambientali sono inserite registrazioni di suoni della natura provenienti da tutto il mondo e raccolti dallo stesso autore nel corso degli anni, mentre immagini elaborate in tempo reale si evolvono da mondi immaginari del micro e macro cosmo interagendo con la musica. All’interno della performance, per l’occasione, saranno inseriti degli elementi dedicati alla festa degli innamorati, fil rouge dell’evento.



A seguire, dalle ore 23, per la prima volta nella sua storia, Le Gru ospiterà a centro commerciale chiuso una festa esclusiva su invito. Project-TO proporrà IRO, terzo album del collettivo torinese. Iro, che in giapponese significa “colore”, ha come ispirazione l'haiku, componimento poetico nato in Giappone nel XVII secolo. Il tempo è pulsante, sempre scandito da una cassa profonda e martellante, mentre i suoni sono sperimentali e si evolvono continuamente sintetizzandosi con le voci per trasformarsi in puro noise.

Ogni traccia del disco è dedicata a un haiku differente dove il tema delle stagioni è ca-ratterizzato da almeno una parola che le rappresenta. L’essenzialità pura di questi poemi, che esprimono concetti e immagini che rimandano alla natura è l'ispirazione anche del lavoro di Laura Pol che, contaminando fotografia e video, crea un linguaggio che è parte integrante del progetto.



Completano il cast musicale della festa di Seeyousound a Le Gru due esponenti di spicco della scena elettronica torinese: Gandalf e Kessa prenderanno in mano la portando il loro stile fortemente orientato al dancefloor. Due dj set a cavallo tra techno, deep, progressive ed elettronica, capaci di suscitare emozioni, ma soprattutto far ballare il pubblico fino a notte fonda.



Matteo Brigatti, in arte Gandalf, è uno dei fondatori e resident dj di Genau, techno night torinese giunta ormai alla sua sesta stagione. Calca le consolle cittadine da oltre 15 anni: Mood, Stereo e Secret Mood sono solo alcune delle serate che ha contribuito a creare e promuovere ed è resident dj di due dei più importanti festival di musica elettronica italiani: Movement e Kappa Futur Festival. Negli anni si è esibito diverse volte anche all’estero, con esperienze a Berlino, Parigi e Tokyo, e in molte città italiane.

Dal 2019 è inoltre resident della serata Over all’Audiodrome Club di Moncalieri. Accanto a Gandalf anche Kessa, all’anagrafe Daniele Chessa, resident dj di Genau sin dagli inizi del progetto, nel 2015. Grande appassionato di musica e vinile, fa della ricerca musicale uno dei suoi cavalli di battaglia. Dal 2016, insieme a Gandalf e ai Noizyknobs apre Genau Recordings, label su cui ha già fatto uscire diverse tracce sia in vinile sia in digitale.