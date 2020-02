Comunità Ebraica e Chiesa Valdese insieme per ribadire il no all'antisemitismo

Nel pomeriggio di domenica 16 febbraio, sempre nella Casa valdese, è organizzato il convegno: “No all’antisemitismo, un impegno senza fine”, con la partecipazione di Betti Guetta (CDEC Milano Osservatorio Nazionale sull’Antisemitismo), Claudio Vercelli (esperto di Storia del Novecento e dei totalitarismi) e Maurizio Molinari (direttore de La Stampa). Modererà l’incontro Federico Vercellone, docente universitario e presidente del Centro Culturale Protestante torinese: “Il ritorno dell’antisemitismo è tutt’altro che casuale nell’attuale clima politico e culturale. Il web è il luogo su cui più frequentemente esso trova spazio ma è tutt’altro che raro in suo manifestarsi in altre forme, fino alla vera e propria violenza fisica. Questa gravissima recrudescenza nasce dal senso di disorientamento e dalla vaga richiesta di radici il cui riscontro è per lo più negativo. Non si dice cosa si vuole ma cosa non si vuole; e non si vogliono innanzi tutto gli stranieri di ogni genere e grado, intesi come estranei o intrusi (non si sa bene perché) in una comunità di cui ledono i presunti principi. Non a caso è in corso anche una recrudescenza di ostilità nei confronti degli omosessuali che è affiorata anche in fasce colte della popolazione, e persino nel mondo universitario. I motivi storici per i quali l’ebreo veniva riconosciuto come diverso sembrano oggi quasi essersi perduti, anche, o probabilmente solo, per mera ignoranza, considerando che gli attuali protagonisti della vague persecutoria ignorano del tutto o quasi il passato. Difficilmente qualcuno direbbe oggi che la sua avversione nei confronti degli ebrei dipende, per esempio, dal fatto che essi sono “deicidi”. Probabilmente non è pertanto sufficiente, anche se naturalmente sempre necessaria, un’educazione che metta a giorno l’insussistenza delle accuse nei confronti della popolazione ebraica. Con l’insegnamento si fanno indubbiamente passi importanti, ma l’illuminismo pedagogico non basta. Bisognerebbe riuscire anche a nutrire culturalmente e politicamente, in modo corretto, la sete di radici che emerge in modo tanto violento quanto disperante e disperato”. Al termine del convegno sarà offerto alla cittadinanza uno spettacolo di e con Piero Nissim.