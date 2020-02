Donne "contro" uomini, sex & the siti e l'attenzione del Pesce Palla: Torino si riscopre digitale, ma questa volta vuole scoprire cosa c'è "dopo"

Seconda edizione, all'ombra della Mole, per Torino Digital Days: la manifestazione che si propone di esplorare le nuove frontiere del mondo digitale. O meglio, per scoprire cosa c'è "dopo". Il cosiddetto Post Digitale.

Questa volta per cinque giorni: dall'11 al 15 febbraio, in diversi luoghi della città, con una platea che spazia dalle istituzioni alle università, dai semplici cittadini (appassionati o semplici curiosi) alle aziende e alle start up.

Il format non cambia: il calendario sarà scandito da eventi di aziende ed esperti del settore. Mentre Combo (il nuovo luogo della vita torinese, sorto nella ex caserma dei Vigili del fuoco di Porta Palazzo) ospiterà il "main event", il piatto forte, tra il 12 e il 13 febbraio. Quattro le aree tematiche: "Nuove frontiere", "Movimenti", "Per il tuo bene" e "Finalmente liberi". Tenendo presente che tutto cambia, anche l'uomo e la sua soglia d'attenzione "che ormai è di 7 secondi, inferiore a quella del Pesce Palla", ammonisce Federica Toso, di Tandù.

Dunque laboratori, performance, incontri, mostre e workshop gratuiti che oltre a Combo coinvolgono Rinascente, Eataly, Scuola Holden, Copernico e altri luoghi cittadini. Il tutto sotto la regia di Gruppo Glebb&Metzger e Bonobo Events. Al Mercato Centrale, invece, il gran finale della programmazione che al momento conta quasi 80 appuntamenti.

Tra gli eventi particolari, "Sex & the siti", dedicato alla storia del web e che coincide proprio con il giorno di San Valentino, così come l'appuntamento con Synesthesia come partner e dedicato alla differenza di genere nel mondo digitale: si chiama "Girls tech" e si terrà l'11 febbraio alle 14 presso Tag Agnelli.