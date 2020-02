Sardine torinesi vs Salvini, giovedì flash mob "oceanico" davanti all'ex Fluido: "Venite a baciarvi"

Sardine torinesi vs Matteo Salvini. Giovedì il leader della Lega sarà al Lingotto di Torino, dalle 18 sul palco della Sala dei 500 con il segretario regionale del Carroccio Riccardo Molinari, nell’ambito del suo Giro d’Italia.

Come accaduto ad inizio novembre Bologna, anche le Sardine torinesi hanno deciso di organizzare una contro-manifestazione al Parco del Valentino. L’appuntamento è fissato sempre il 13 gennaio dalle 19 alle 19.30 davanti all’ex Fluido, dove daranno vita ad un “oceanico” flash mob sardinesco.

"A Torino - spiegano le Sardine - non siamo razzisti, non accettiamo discriminazioni, combattiamo l'odio, siamo antifascisti, rifiutiamo ogni forma di violenza, non suoniamo citofoni. A Torino non abbiamo paura".

“Giovedì– scrivono nell’evento su Facebook – Salvini sarà al Centro Congressi del Lingotto a spargere, come sua abitudine, manciate di odio e sputi di intolleranza”. “Non vogliamo farlo sentire -continuano - da solo. Abbiamo pensato, quindi, di trovarci tutti al Parco del Valentino, per il flash-mob “Un bacione da Torino”. In fondo il giorno dopo è la festa dell’amore, perché non iniziare a baciarci e abbracciarci con un giorno di anticipo!?”.

Le Sardine hanno scelto il Valentino perchè "si è trasformato in un luogo di spaccio e noi non suoniamo citofoni, ma ci riprendiamo quello che è nostro. Migliaia di baci spazzeranno via gli odiatori seriali e, per una sera, anche gli spacciatori". L'appuntamento è fissato per le 19: alle 19.30, tramite un megafono, verrà dato il via allo scambio di tenerezze.