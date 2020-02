Danni a Nichelino e Moncalieri per il forte vento di queste ore

Il fortissimo vento che da ieri sera spira su Torino e provincia ha creato numerosi danni, soprattutto nella cintura sud della città, con decine e decine di chiamate e richieste di intervento inoltrate ai Vigili del Fuoco.

Si segnalano una cinquantina di interventi in corso e un'ottatina di richieste ancora in attesa. A Nichelino le situazioni più problematiche, con alberi caduti, cassonetti rovesciati, lamiere pericolanti dei tetti. Destano particolare preoccupazione le sbarre del passaggio a livello di via Giusti incastrate nei fili dell'alta tensione, mentre in via del Pascolo un pioppo è crollato all'interno di un'area cani, mentre un albero ancora più grande è caduto nel parco del Boschetto.

A Moncalieri, invece, è stata divelta parte della copertura del palabiliardo di via Saluzzo, mentre i Vigili del Fuoco sono intervenuti poco fa per spegnere un principio di incendio in un appartamento in via Carlo Alberto.