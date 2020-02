Turismo, Coldiretti: +1,35% di presenze in Piemonte

Il Piemonte, in controtendenza rispetto all’Italia, sta diventando sempre più attraente per i turisti tanto che nell’ultimo anno ci sono state oltre 15 milioni di presenze (+1,35%), arrivando a registrare più di 5 milioni e 200 mila arrivi (+1,86).

Il calo del turismo domestico in Italia è in controtendenza rispetto all'andamento mondiale che fa registrare un +4% degli arrivi nel 2019. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Unwto in occasione della diffusione dei dati Istat sui viaggi degli italiani.

Il Piemonte è ricco di attrattive per i turisti, dal lago Maggiore, passando per i Sacri Monti come quello di Varallo e di Orta, dalla Reggia di Venaria alla Sacra di San Michele, dalle Langhe alle colline del Monferrato fino a tutto l’arco alpino, senza tralasciare le città capoluogo e, non solo, che meritano una visita per le loro bellezze architettoniche ed i tesori custoditi in chiese e musei. “

"L'offerta è davvero variegata in Piemonte tra montagna, città, lago e campagna - spiegano Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa, delegato confederale – per questo c’è un grande interesse anche dall'estero, in particolare da Germania, BeNeLux e Francia. I nostri circa 300 agriturismi in questo scenario giocano un ruolo fondamentale poiché sono promotori della cultura del territorio e del nostro paesaggio. Dal vino al riso, dalla Nocciola Piemonte Igp al miele, dalla frutta agli ortaggi, fino ai salumi ed ai formaggi: tantissimi i prodotti che i turisti cercano e che gli agrichef sanno sapientemente far degustare, oltre alla possibilità di diversificare le opzioni: l’equitazione, il tiro con l’arco, il trekking o attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici, ma anche corsi di cucina e wellness. Importante la cultura del fare rete per migliorare sempre più l’offerta turistica".

