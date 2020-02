Il vicesindaco metropolitano Marocco a Roma per discutere della Torino-Bardonecchia e del Traforo del Frejus

Questo pomeriggio le Commissioni riunite Ambiente e Trasporti hanno audito il vicesindaco della città metropolitana di Torino Marco Marocco in merito al controllo della società concessionaria della tratta autostradale Torino-Bardonecchia e del Traforo del Frejus con analisi delle eventuali ripercussioni sulla viabilità piemontese.



«Come Commissione stiamo lavorando a una rapida soluzione che permetta alla Città Metropolitana di Torino di tenere per sé le quote della partecipata Sitaf, in modo tale che resti pubblica nonostante la cessione delle quote d parte del Comune», ha detto Davide Serritella, membro della Commissione Trasporti.



«Abbiamo ascoltato con interesse l’intervento del sindaco Marocco. Da parte nostra c’è massimo impegno e condivisone al fine di risolvere i punti critici che impediscono il controllo pubblico dello Sitaf e che possono essere risolti solo attraverso un tavolo tecnico. La gestione delle autostrade, alla luce di tanti episodi, è un argomento serio che merita la massima attenzione. La Commissione di cui faccio parte continua il suo percorso al fine di garantire sempre le soluzioni migliori e in tempio brevi».