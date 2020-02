Torinese con neonato in trasferta a Savona per rubare profumi: denunciata dai carabinieri

E’ una donna italiana residente nella provincia di Torino la persona denunciata per furto all’interno di un negozio di Savona dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Savona.

E’ successo nella serata di ieri, la donna, insieme al figlio di un mese, approfittando della distrazione delle commesse della profumeria “Delle Piane”, metteva dentro la propria borsetta alcuni profumi, per poi uscire senza pagare.

L’azione criminosa veniva notata dal titolare dell’esercizio che chiamava subito i carabinieri che immediatamente intervenuti fermando la donna nelle vicinanze del negozio trovandola ancora in possesso della refurtiva, scoprendo inoltre che aveva rivestito l’interno della borsa con della carta stagnola per non fare scattare l’allarme antitaccheggio.