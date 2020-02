Il Comune cerca scrutatori per il referendum costituzionale del 29 marzo: priorità a studenti e disoccupati

Il 29 marzo il popolo italiano sarà chiamato alle urne per il referendum costituzionale per decidere se approvare o meno la legge per il taglio dei parlamentari. Trattandosi di referendum di approvazione, non è quindi richiesto il quorum del 50% per la validità del voto.

Anche a Torino la macchina organizzativa è in moto per trovare scrutatori, soggetti indispensabili per ogni elezione e/o referendum: il Comune di Torino, quest'anno, darà disponibilità a studenti e disoccupati, favorendone l'iter per diventare scrutatori e partecipare così attivamente al referendum costituzionale.

L'impegno richiesto è dalle 15:30 di sabato 28 marzo sino alla conclusione dei lavori per la costituzione del seggio, mentre domenica 29 marzo dalle 6:30 sino alla conclusione delle operazioni di scrutinio, che avverranno dopo la chiusura stessa dei seggi, a partire dalle ore 23.