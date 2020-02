Morsel, bocconcini di storie sono incontri sulla letteratura, il teatro, la musica, l’arte di tutte le epoche e le varie declinazioni della cultura pop: si tengono da Bartleby, il bar della Scuola Holden, e sono sempre accompagnati da aperitivi, cene, merende sinoire o degustazioni.

A febbraio ci sono due appuntamenti: oggi, giovedì 13 febbraio, alle ore 19 è in programma Gender sarà lei!, un aperitivo dedicato alle relazioni sentimentali e alle coppie di ogni genere a cura del collettivo artistico Uonnabi. L’amore romantico viene quasi sempre rappresentato, dalla pubblicità al cinema, come una faccenda da etero, mentre le coppie LGBT hanno poco spazio. Ma c’è chi è stato capace di raccontare l’amore a tutto tondo, e anche bene, dimostrando che i problemi di coppia sono gli stessi per tutti. Durante l’aperitivo, tra un brindisi e l’altro, si leggeranno pagine di autori che hanno mostrato punti di vista diversi dai soliti e ognuno sarà chiamato a raccogliere una piccola sfida: scrivere una lettera d’amore LGBTQI+ friendly, piena di passione e a prova di gender.

Il 29 febbraio, alle ore 16.30, durante l’Holden Open Day, ci sarà Porto Palazzo: voci, musiche e sapori di quartiere, una merenda gratuita con la cantante e scrittrice Amarilli Varesio, l’attore Guglielmo Basili e la band Marilì et Camarades: ci saranno stuzzichini e tè alla menta per tutti, si suonerà musica dal vivo e si racconteranno storie di Borgo Dora e di alcuni dei suoi abitanti. Porta Palazzo è un mercato, ma anche una delle zone più multietniche e variopinte di Torino: passeggiare per questo quartiere è come fare un viaggio tra sapori, culture e ritmi di terre lontane.

Tra i banchi del mercato e nei vicoli del Balôn, il mercato delle pulci, si intrecciano voci e storie di rifugiati, migranti e viaggiatori, sospesi tra il bisogno di cambiare e la scelta di restare fedeli a se stessi. Amarilli Varesio ha saputo ascoltare queste storie e ha raccolto le più belle nel libro Porto Palazzo, edito da SuiGeneris. Oltre al libro, ha scritto e composto anche un album di canzoni, Ao miraduro da nossa terra, che riprendono i personaggi e le atmosfere raccontate nel libro.

Gli eventi di Morsel sono pensati per far incontrare le persone attraverso la passione per la cultura e per il cibo. I posti sono limitati, dunque bisogna prenotarsi attraverso il sito scuolaholden.it/morsel.

L’aperitivo Gender sarà lei! di oggi, giovedì 13 febbraio è a pagamento, mentre la merenda Porto Palazzo: voci, musiche e sapori di quartiere è gratuita. Per maggiori informazioni si può consultare il sito scuolaholden.it/morsel o scrivere a eventi_bartleby@scuolaholden.it