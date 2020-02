Maggioranza spaccata sul Valentino: Ferrero attacca Iaria

La riqualificazione del Valentino, pensata dalla giunta Appendino, non piace a tutta la maggioranza. Dopo l'approvazione due giorni fa, da parte della sindaca di Torino e dei suoi assessori, della delibera con gli indirizzi per i bandi di concessione dei locali del parco, oggi la consigliera del M5S Viviana Ferrero ha contestato l'atto in commissione.

"Nel documento - ha sottolineato criticamente "Vivi la Rossa" - manca l'apporto valoriale dato dalla mia mozione: non viene sottolineata la destinazione ambientale dell'area e la tutela del parco". L'atto di Ferrero chiedeva anche di togliere le strisce blu, di limitare il transito nel parco solo a persone strettamente autorizzate, di vietare il passaggio e la sosta dei veicoli in viale Boiardo e viale Marinai d'Italia, di istituire il comitato di gestione. La consigliera del M5S ha così chiesto una seconda delibera che "abbia un apporto valoriale".

L'assist di Ferrero è stato colto al volo dal capogruppo del Pd Stefano Lo Russo. Criticando l'assessore all'Urbanistica Antonino Iaria, l'esponente dem lo ha incalzato dicendo "porti la delibera del Valentino in Sala Rossa e vediamo se davvero ha una maggioranza".

Parole a cui ha replicato Iaria precisando "non è vero che questo non risponde alle richieste della mozione di Ferrero: ci sono dei punti che verranno ripresi durante la progettazione". L'assessore all'Urbanistica ha poi annunciato che il 21 febbraio verrà pubblicato il primo bando per la concessione della Rotonda, poi toccherà allo Chalet e al Fluido.