Giornata della raccolta del farmaco: 35mila farmaci (+32%) per 237mila euro (+39%)

Più 32% di farmaci raccolti, quasi 35mila confezioni rispetto alle 26.487 dell’anno scorso, per un valore monetario di 237mila euro, più 39% rispetto ai 170mila del 2019: sono i numeri - davvero positivi - della Giornata della Raccolta del Farmaco a Torino e provincia, che si è svolta nelle 260 farmacie aderenti (nel 2019 erano stata 246) dal 4 al 10 febbraio: per la prima volta la #GRF2020 è durata una settimana, per celebrare il ventennale ma soprattutto perché la domanda di farmaci aumenta in modo esponenziale.

Nella provincia di Torino, il bisogno di farmaci espresso dai 57 enti caritativi coinvolti nella #GRF2020 ammontava a 104.465 farmaci e coinvolgeva 27.931 assistiti (sono le persone in difficoltà sanitaria che chiedono i medicinali di cui hanno bisogno agli enti, che li consegnano loro in base alla raccolta, sempre sotto il controllo di personale medico volontario). La copertura della necessità si è fermata al 33,5%, in crescita del 18,6% rispetto 30,06% del 2019 e al 27,84% del 2018, ma non è ancora abbastanza per soddisfare il fabbisogno.