Disabilità, il modello di accoglienza "made in Torino" approda alla Pinacoteca di Brera a Milano

Arriva a Milano, alla Pinacoteca di Brera, il modello di accoglienza “made in Torino” firmato Fondazione CRT e Fondazione Paideia . Parte infatti lunedì 17 febbraio, presso la galleria nazionale d'arte antica e moderna di via Brera a Milano, il corso di base del progetto “Operatori museali e disabilità”: un’iniziativa unica in Italia, avviata a Torino nel 2012 da Fondazione CRT e Fondazione Paideia, per diffondere e promuovere modelli organizzativi e gestionali capaci di rendere i musei italiani pienamente accessibili a tutti, in primis ai visitatori con bisogni particolari o con disabilità.

“Abbattere le barriere culturali, oltre a quelle architettoniche, è un passo importante per aprire realmente i luoghi d’arte a tutti – spiega il Presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia –. La Fondazione CRT, da sempre in prima linea per promuovere i valori della piena accessibilità e dell’inclusione sociale, con ‘Operatori museali e disabilità’ ha sperimentato un progetto innovativo di formazione del personale museale che ha varcato i confini regionali, per approdare e proporsi come buona pratica nel resto d’Italia, anche in un ‘tempio’ di arte e cultura come la Pinacoteca di Brera”.