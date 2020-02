Domeniche magiche al Circolo della Magia: l'appuntamento è con Natalino Contini

Tornano al Circolo Amici della Magia di Torino (Via Salerno, 55) le domeniche magiche con appuntamenti pomeridiani dedicati alle famiglie e al pubblico più giovane. Il prossimo appuntamento è per domenica 16 febbraio alle ore 16.30 con il Natalino Contini Magic Show che vede protagonista appunto Natalino Contini, il mago più amato dai bambini che sovente diventano protagonisti e complici sul palco dei suoi giochi magici.

Il Mago Contini è un personaggio inconsueto nel panorama della magia moderna, il gusto della battuta, dell’imprevedibile, il gioco che riesce e non riesce, fanno dei suoi spettacoli, tra la magia e il cabaret, qualcosa sempre di diverso. Durante i suoi spettacoli spesso i riflettori si spostano sul pubblico che diventa protagonista, mentre lui, il mago, assiste al suo stesso divertimento.

Molto apprezzato inoltre è il suo modo quasi unico nell’eseguire numeri di micromagia. Effetti incredibili eseguiti a pochi centimetri dal pubblico con carte, monete ecc. Gli spettatori partecipano in modo attivo alle sue performance con ilarità e stupore. Le sue gag comiche sono veramente irresistibili. E così, non sapendo più se ridere o stupirsi, chi gli sta di fronte finisce per fare entrambe le cose.