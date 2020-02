I più romantici baci "fantascientifici" in mostra al Mufant per San Valentino

C'è il bacio amarcord tra la principessa Leila e Ian Solo in Star Wars, quello tra Bella e il bel vampiro Edward in Twilight, tra Elisa e l'uomo anfibio nel bellissimo La forma dell'acqua, e tra Harry Potter e Ginny Weasley dentro il magico castello di Hogwarts. E ancora Spiderman, Superman, Dracula, E.T., Barbarella e Il pianeta delle scimmie. Sono loro i protagonisti della nuova - e romantica - mostra che il Mufant - Museo del Fantastico e della Fantascienza dedica a tutti gli innamorati nel giorno di San Valentino.

Inaugura il 14 febbraio e si chiude il 1 marzo FantaLove, dedicata ai baci fantascientifici, fantasy e horror più famosi di tutti i tempi.

Un'esposizione di 24 foto di baci di film e saghe diventati iconici, che si snoda in due location: nel negozio "Bertolini" di via Teofilo Rossi 3/E, con inaugurazione oggi pomeriggio alle 17,30, e al museo di via Reiss Romoli 49 bis, con vernissage domani, sabato 15, alle 16.

Chi si presenterà al Mufant con una cartolina distribuita da Bertolini nei giorni della mostra avrà uno sconto di 1 euro sul biglietto di ingresso al museo.

Il programma di questa sera prevede, alle ore 18, una breve visita guidata (più aperitivo) alla prima sezione della mostra, in compagnia dei curatori Silvia Casolari e Davide Monopoli, fondatori del Mufant. Alle 18.30 è in programma l'incontro "Tra bacio e morso. Vampiri & dintorni". Riflessioni, tra terrore e ironia, sul tema di due incontri ravvicinati tra le pieghe di altrettanti celeberrimi film di vampiri, “Dracula il vampiro” (1958) e “Per favore, non mordermi sul collo!” (1967). Con gli studiosi Franco Pezzini e Chiara Meistro.