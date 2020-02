Ivrea, al Carnevale "sfilano" anche Opere d'arte in movimento

Intensificare l'aspetto culturale non solo legato alla parte storica della manifestazione è tra gli obiettivi della Fondazione dello Storico Carnevale d'Ivrea. È nata quindi l'idea di dare vita ad un premio ‘Artisti Carri da Getto’ che per questa edizione sarà dedicato ad Alfredo Samperi, insegnante e artista noto in tutto il territorio, grande estimatore dello Storico Carnevale che nell'edizione 2019 ha ricoperto anche il ruolo di Giudice del Design. La Fondazione ha deciso di dedicare questo premio artistico alla sua memoria, affinché possa essere ricordato nella storia dello Storico Carnevale.

Il Premio Artisti Carri da Getto - Edizione 2020 "Alfredo Samperi" sarà assegnato al miglior Artista che avrà dipinto uno dei carri da getto: vere e proprie opere d'arte viaggianti che contribuiscono in modo significativo a dare valore alla manifestazione. Da sempre i carri dipinti sono un esempio d'arte: con questo premio si vuole evidenziarne ufficialmente il valore, riconoscendo l'importanza del pensiero e del lavoro creativo che ne rendono possibile la realizzazione.

La giuria sarà composta da professionisti del settore e premierà i primi tre classificati. Il disegno serigrafato sul premio è frutto della collaborazione tra una pittrice e un architetto/designer che con grande piacere hanno accettato di offrire un loro lavoro per questa iniziativa. I premi sono stati gentilmente donati dallaFamiglia Quagliero titolare di un’impresa ben conosciuta nel territorio che ha con entusiasmo aderito all’iniziativa.

La premiazione avrà luogo domenica 16 febbraio 2020 alle 18 in presenza delle autorità civili, nella Sala Dorata del Municipio di Ivrea.